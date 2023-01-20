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南韓本月底取消室内口罩令 四類場所仍要佩戴

環球社會熱點 11:48 2023/01/20

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南韓政府分階段放寬防疫限制，周五（20日）宣布本月底起廢除室内口罩令，改為防疫建議。不過當局強調，民眾於四類高風險場所仍要佩戴口罩防疫。

美國二價加強劑接種率低 專家憂冬季新冠浪潮擴大 【下一頁】

韓聯社引述南韓國務總理韓悳洙主持防疫會議時表示，政府去年12月制定了調整室內口罩令的四項條件，目前已滿足三項條件，而外部風險也在可控範圍內。

因此當局決定本月30日起廢除口罩令，由强制要求改為建議民眾在室内場所戴口罩防疫。不過即使新安排生效後，民眾於醫療機構、藥店、公共交通工具和感染高風險設施時，仍必須佩戴口罩。

南韓防疫對策本部指，過去一日新增超過2.7萬宗確診，是自去年10月21日以來近13周的最低單日確診。確診數較前一日減少超過2,400宗，按周下跌超過1.2萬宗，疫情有回落趨勢。

同日再多30名新冠患者死亡，較前一天減少17宗。南韓目前有453名重症患者，較前一天減少12人。

泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求 【下一頁】

新增確診當中有94宗為海外輸入個案，其中57人是由中國入境的旅客，佔整體輸入個案約61%。

當局指，由中國入境的旅客前一日落地新冠檢測陽性率為7%，是連續7日維持於單位數。

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責任編輯：鄭錦玲

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