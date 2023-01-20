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【濠賭股】永利新濠升逾2% 澳門旅遊局：新春期間澳門酒店預訂基本爆滿
股市 11:34 2023/01/20
澳門旅遊局局長文綺華表示，新春酒店入住率數據仍在收集，但據業界反映基本爆滿，而個別日子像新春檔期中後段或有所回落，至於房間供應，度假村大部分酒店房供應都能回復疫前，個別因房量較大未必能全部開放。
濠賭股金沙 （01928） 升0.3%，銀娛 （00027） 升0.1%，永利 （01128） 升2.4%，美高梅 （02282） 升1.9%，新濠 （00200） 升2.1%，澳博 （00880） 跌0.2%。
她又指，近期港客客量日均七千多人次，個別日子突破一萬人次，希望隨著交通運力增加，像船務、夜航恢復，能達到日均八千至一萬人次水平。
另外，當局已去信全澳門酒店，提醒要監察房價，留意到酒店方對外銷售價格在合理水平，惟經平台銷售或出現不合理抬價現象，提醒業界要密切關注，若發現惡意抬價要與相關平台交涉，經勸喻不改善，當局建議解除合作，相關情況需要業界自行監測、交涉，留意到目前不合理房價情況有改善。
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編輯：姚卓然
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