【互聯互通】互換通據報在第一季推出

香港與內地監管機構於去年宣布籌備「互換通（Swap Connect）」，讓國際投資者經香港參與境內利率衍生工具交易。彭博社最新報道，內地監管機構上月與銀行、券商代表會面，就「互換通」交易規則徵詢業界意見，料互換通並有望在今年一季度推出。

根據徵求意見稿，互換通北向通初期的每日交易淨額上限為200億元人民幣。

據去年7月公告，互換通擬於約6個月後啟動，初期可交易標的初期為利率互換產品（Interest Rate Swap，IRS），其他品種後續將根據市場情況適時開放。監管當局期望互換通可協助國際投資者管理人民幣匯率和利率風險。

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編輯：麥德銘