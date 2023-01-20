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【達沃斯】陳茂波：香港可成印尼企業第二上市地

宏觀解讀 11:10 2023/01/20

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【達沃斯】陳茂波與印尼投資部長Bahlil Lahadalia（左一）會面，提及香港可成印尼企業第二上市地

財政司司長陳茂波出訪瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年會，據港府最新聲明，陳茂波於最後一日行程出席多項會議，總結整個行程向外界說明「香港已經回來了」，在國家的堅實支持，會發揮好金融、貿易、航運中心等角色，積極聯通世界。陳茂波將於今日離開瑞士，周六（1月21日）早上抵港。

港府指出，陳茂波於周四（19日）曾與印尼投資部長Bahlil Lahadalia會面，就促進雙邊投資和貿易交換意見。陳茂波表示，香港與印尼是密切的合作伙伴，雙邊投資關係緊密，而香港作為國際金融中心，股市、債市蓬勃，可以成為印尼企業的第二上市地，為它們引入內地和全球各地投資者的資金；也可以助力印尼籌資推動其龐大的基建和低碳轉型項目。他也感謝印尼支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

除了與印尼官員會面，陳茂波同日參與「下一代工業策略」主題會議、《華盛頓郵報》午餐會，並與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授會面，出席由香港──歐洲商務委員會聯席主席諸立力和瑞信主席Axel Lehmann舉辦的聚會，與多名跨國企業、金融界、學術界和傳媒高層人員會面。

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編輯：麥德銘

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港股 外交 達沃斯 世界經濟論壇 印尼 陳茂波 財政司
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