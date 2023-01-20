美國觸及債務上限 耶倫採特別財政措施免違約（第二版）

美國周四（19日）觸及31.4 萬億美元的債務上限，財政部宣布採取特別措施應付開支。財長耶倫表示措施是為避免出現債務違約，促請國會通過提高債務上限的法案。

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（第二版更新惠譽和穆迪預期可達成債務上限協議）

耶倫（Janet Yellen）致函屬共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等國會領袖，指財政部為免美國於6月5日前出現債務違約，已開始採用非常規現金管理措施。

她表示財政部周四起至6月5日，會暫停對公務員退休和殘疾基金及郵政服務退休人員健康福利基金的新投資，讓政府在限期内仍可繼續履行財政義務。

但她警告國會如果不通過提高31.4萬億美元債務上限的法案，上述兩項投資都將面臨極高不確定性。

麥卡錫等共和黨人試圖利用在眾議院的微弱多數優勢和債務上限，迫使總統拜登（Joe Biden）及國會民主黨人削減開支。

他們表明除非民主黨人同意削減開支，否則只會反對提高債務上限。

共和黨人計劃要求將可自由支配的支出限制在2022年的水平，從而在10年內平衡聯邦預算，並拒絕參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出的全面政府資助法案。

白宮表明不會就債務上限作談判，強調國會必須無條件地解決債務上限的問題。

官方數據顯示美國政府從未出現債務違約，但由1997年至2022年已提高債務上限22次。路透社引述白宮消息指，拜登政府會於4月中截止報稅後，優先就一項提高債務限額的法案談判。

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雖然國會兩黨就債務上限問題仍陷政治僵局，但惠譽（Fitch）和穆迪（Moody's）等評級機構預計，國會仍可就新的債務上限達成協議，都對美國給予AAA最高信用評級。標普全球（ S&P Global）則給予第二高的AA+評級。

穆迪指由於政治環境極不穩定，預計國會或會拖至很遲的時間或以漸進方式達成協議，料會加劇金融市場波動。即使國會未能就債務上限達成協議，美國政府仍可會優先處理債務問題，繼續按時足額履行償債義務。

穆迪指考慮到其償還債務的能力，下調評級的潛在空間也有限。雖然美國拖欠利息的可能性不大，但已經會構成違約，届時將會影響最高評級。

惠譽預計國會可在政府佣金現金和借貸能力的限期前達成債務上限協議，不過一旦 政府無法償還部分債務，將不符合惠譽對AAA評級的預期。

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責任編輯：鄭錦玲