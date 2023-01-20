【2023展望】惠理集團：股市短綫回調予入市良機　料長倉基金加大中國配置續成上升新動力

▲ 【2023展望】惠理集團：短綫回調予入市良機 料長倉基金加大中國配置續成上升新動力

港股自去年10月底反彈逾7200點，本月亦累升逾2000點。有部分投資者關心升勢在短綫能否持續，從而決定短期內入市與否。惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志認為市場短綫有機會出現一些反覆，但並不改變該行對中國市場今年的信心。相反，短綫的回調將會是投資者部署以及入市的好時機。

鄧偉志表示，透過分析資金流動數據分析，觀察到之前市場的反彈主要來自於短倉補回（Short covering），而大部份長倉基金經理對中國市場的配置仍然偏低。而近日這類基金開始逐步增加中國投資比重，預計這些基金將於未來數月繼續加大中國投資，新資金的流入將會再次為市場帶來上升動力。

內地疫情將在農曆新年前後見頂

同時，鄧偉志指，中國宣布重新開放後，有不少個人以及機構投資者向該行了解中國股票以及固定收益市場的看法，而絕大部分的投資者都十分有興趣將資金重新投入到中國市場。

在經濟方面，中國政府最近多次強調2023年的當務之急是推動經濟增長，所以政府有機會在未來數月，尤其是兩會後推出更多政策支持經濟。同時，根據該行的分析，內地疫情將在農曆新年前後見頂，屆時經濟活動將逐步復常，爲經濟增長注入新能量。

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編輯：姚卓然