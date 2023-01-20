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【行業點睇】鋰鹽價格跌勢放緩 下游以價換量續高景氣

股樓投資 11:46 2023/01/20

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內地報道指，國內鋰鹽價格下跌，電池級碳酸鋰跌破每噸50萬元（人民幣，下同）大關，較去年11月上旬的高點下跌約23%。行內人士認為，市場需求悲觀預期已基本釋放，加上春節後的備貨剛需，預計鋰價下跌空間有限，進入築底階段。此輪鋰鹽價格回調，市場估計備貨高峰期結束之後，終端需求較弱，下游三元材料和磷酸鐵鋰廠商的採購意願有所下調，整體市場情緒和預期價格走弱。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

隨着新能源汽車產業景氣度高企，2021年以來電池級碳酸鋰價格持續上漲，從每噸5萬元上漲至近60萬元，然後鋰鹽價格才開始回調。換言之，盡管由高位回調兩成，目前電池級碳酸鋰價格仍屬於高水平。

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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市場普遍對2023年新能源汽車市場發展持樂觀態度，如促消費政策正在發力，多地出台購車補貼政策及購置稅優惠政策延續，購車需求有望進一步被拉動。同時，汽車供給能力增強，預計2023年國內將有超過百款新能源汽車上市。隨着特斯拉、AITO問界、小鵬汽車（09868）紛紛宣布降價，車企實行「以價換量」，需求有望得到有效釋放，全年銷量有望達到900萬輛，行業維持高景氣度。

【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

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撰文：林衛

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小鵬汽車－W（09868） 港股

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