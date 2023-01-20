  • 17°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】受惠歐洲原鋁供應瓶頸 宏橋目標睇14.1元

股樓投資 11:33 2023/01/20

分享：

分享：

國泰君安指，2023年短期的鋁供應衝擊風險仍然存在。西歐和中歐的原鋁生產面臨能源成本波動和電力供應不足的風險。歐洲的原鋁產能落後，與中國和其他地區存在顯著的技術差距，生產每噸原鋁需要消耗更多的電力。在電力成本上升時期，令這個不利條件被放大。如果生產商不能獲得低成本的電力，西歐和中歐的原鋁生產將會受到負面影響。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

該行認為，中國宏橋（01378）的淨利潤對鋁價的變動十分敏感。公司擁有全球最大的原鋁產能，每年生產近600萬噸原鋁。同時，其鋁土礦、氧化鋁和電力的自給率高，因此公司對成本的控制能力高於同業，特別是生產原鋁的材料成本。

【延伸閱讀】大行點睇：光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

因此，公司將更受益於鋁價的上漲，因為公司是全球最大的原鋁生產商且擁有充足的氧化鋁供應。該行相信如果供應衝擊發生，宏橋的股價將比同業受益更多，故維持公司目標價在14.1元，評級為「買入」。

【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 目標價 買入 中國宏橋（01378） 中國

上一篇文章

【行業點睇】鋰鹽價格跌勢放緩 下游以價換量續高景氣

下一篇文章

【行業點睇】國內多地出台2023年錯峰生產計劃 旨在削供應穩水泥價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳智靈 工料測量師轉職財策 助客戶築建豐盛生活
【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳智靈 工料測量師轉職財策 助客戶築建豐盛生活
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【新年逗利市】市民派利是4年來最「手鬆」 一成四港人每封「100元或以上」 10蚊利是都仲有人派！
【新年逗利市】市民派利是4年來最「手鬆」 一成四港人每封「100元或以上」 10蚊利是都仲有人派！
【通關復常】傳羅湖及皇崗口岸或下月初重開 莎莎周生生佐丹奴創1年新高
【通關復常】傳羅湖及皇崗口岸或下月初重開 莎莎周生生佐丹奴創1年新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款