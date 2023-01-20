【券商點睇】受惠歐洲原鋁供應瓶頸 宏橋目標睇14.1元

國泰君安指，2023年短期的鋁供應衝擊風險仍然存在。西歐和中歐的原鋁生產面臨能源成本波動和電力供應不足的風險。歐洲的原鋁產能落後，與中國和其他地區存在顯著的技術差距，生產每噸原鋁需要消耗更多的電力。在電力成本上升時期，令這個不利條件被放大。如果生產商不能獲得低成本的電力，西歐和中歐的原鋁生產將會受到負面影響。

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該行認為，中國宏橋（01378）的淨利潤對鋁價的變動十分敏感。公司擁有全球最大的原鋁產能，每年生產近600萬噸原鋁。同時，其鋁土礦、氧化鋁和電力的自給率高，因此公司對成本的控制能力高於同業，特別是生產原鋁的材料成本。

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因此，公司將更受益於鋁價的上漲，因為公司是全球最大的原鋁生產商且擁有充足的氧化鋁供應。該行相信如果供應衝擊發生，宏橋的股價將比同業受益更多，故維持公司目標價在14.1元，評級為「買入」。

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撰文：林衛