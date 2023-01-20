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【行業點睇】國內多地出台2023年錯峰生產計劃 旨在削供應穩水泥價

股樓投資 11:27 2023/01/20

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據內地報道，江西、福建等地相繼出台2023年水泥錯峰生產計劃，錯峰生產天數整體較多。其中，江西省明確2023年第一季水泥廠錯峰生產不少於40天，全年錯峰生產初步計劃100天。回顧2022年，全國水泥市場需求大幅下降，水泥產量降至2012年以來最低水平，錯峰生產執行效果較好。隨着一大批基建項目相繼開工建設，將形成新的增長點，全年全省水泥需求有望平穩或略增，可助穩定水泥價格。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

業內人士表示，為避免惡性競爭，水泥行業通過錯峰生產削減供給、維護行業生態的共識較為穩固，同時創造社會效益。當前，水泥行業進入季節性淡季，而企業庫存仍在高位，供給側調節刻不容緩。針對水泥需求下滑， 去年全國累計水泥產量21.2億噸，按年下降10.8%，較上年擴大9.6個百分點；2022年12月，全國水泥產量1.68億噸，按年、按月分別下降12.3%和12.1%。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁】

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數字水泥網認為，房地產新開工面積和施工面積降幅較大，導致房地產領域的水泥需求驟減。雖然基礎設施投資按年增速持續回升，但大量資金投向新基建領域，一些基建工程項目施工進度緩慢，水泥需求弱勢運行。中國水泥協會副秘書長陳柏林認為，2023年基建投資將繼續保持較快增長，同時房地產行業有望觸底企穩，水泥需求總體將持平或略有下降，預計行業效益水平會有所改善。

【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

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撰文：林衛

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