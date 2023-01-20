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【烏克蘭戰爭】俄警告北約 敗走恐爆核戰

環球政治 10:39 2023/01/20

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俄羅斯多次暗示，可能在烏克蘭戰爭使用核武，導致全球陷入恐慌。近日俄羅斯高層再次威脅，如果俄國最終在烏克蘭被打敗，可能爆發核戰。同時，俄羅斯東正教領袖批評西方試圖摧毀俄羅斯及毀滅世界。

【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏 【下一頁】

曾任俄羅斯總統﹑聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）聲言，一個擁核國在傳統戰爭上落敗或引發核戰。他指核武國未曾在涉及國家存亡的戰爭敗北，警告即將會晤的北約（NATO）應三思援助烏克蘭方針的風險。

北約與盟友國防領袖將在周五（20日），於德國舉行會晤，估計主要商討協助烏克蘭擊敗俄羅斯的戰略及軍事援助。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問及，梅德韋傑夫言論是否代表俄方決定把戰爭升級，他否認並強調對方所言完成符合俄國核武使用原則。

【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）盟友﹑東正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）亦指出，西方試圖摧毀俄羅斯，並可能引發第三次世界大戰，希望對方能「恢復」理性及了解行動可能帶來的後果。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）亦聲稱，俄方將確保北約及歐盟領袖盡快「清醒」。

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責任編輯：吳漢培

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