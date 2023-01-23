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【增味匙羹】美初創研電子匙羹　藉電流刺激提升食物味道

18:00 2023/01/23

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當把匙羹和食物吃到嘴裡時，輕微的電流會順著湯匙、食物進入口中。（SpoonTEK）

去年日本開發了一款電子筷子，透過微電流刺激舌頭，提升吃東西時對食物鹹味的感知。美國初創公司SpoonTEK亦利用類似原理，開發了一款電子匙羹，在食用流質和濕潤的食物時，能提升當中的口感及味道。

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SpoonTEK的增味匙羹外型和一般匙羹相似，但手柄和湯勺內則是由電池和電子零件組成。根據官網介紹，它是採用「離子感應技術」（Ion Sensory Technology），產生溫和的電流，從而刺激舌頭、改變味覺。

適用於為湯、粥等流質食物

SpoonTEK表示，這款增味匙羹是為低鹽飲食者設計，尤其適用於為湯、粥、燉菜、乳酪和雪糕等流質或濕潤的食物。使用時，只要將手指放到匙羹手柄的電極上，然後舀起食物，讓食物接觸湯勺內的電極，這時手柄就會亮起LED燈，表明該它正在運作。

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當把匙羹和食物吃到嘴裡時，輕微的電流會順著湯匙、食物進入口中。SpoonTEK指出，雖然你並不會感覺到電流，但實際上它已在刺激你的味蕾，增強你的味覺，提升你對食物味道的感知，因此會感到食物變得更美味。

但要注意的是，增味匙羹只可手洗，而不能使用洗碗機清洗。此外，如果身體曾植入心律調節器等電子醫療器械，或是容易出現癲癇的人士，就不建議使用增味匙羹。

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責任編輯：陳卓賢

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