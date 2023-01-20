  • 16°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀保協議】永明金融斥資15億元奪大新銀行為期15年香港獨家銀保協議

股市 09:50 2023/01/20

分享：

分享：

【銀保協議】永明金融斥資15億元奪大新銀行為期15年香港獨家銀保夥伴合作協議

大新銀行集團 （02356） 旗下大新銀行與永明金融旗下香港永明金融今天宣布達成為期15年香港獨家銀行保險夥伴合作協議（下稱銀保合作協議）。永明金融為此獨家銀保合作協議將向大新銀行支付15億港元，並視乎表現持續支付可變款項。

根據銀保合作協議，香港永明金融將獨家為大新銀行提供人壽保險方案，以滿足大新銀行57萬名零售銀行客戶在不同人生階段的儲蓄及保障需求。待監管程序和批核完成後，預計有關香港永明金融保險產品的銷售將於2023年7月方會啟動。

大新銀行作爲香港領先的本地銀行之一，具備75年的業務基礎，其分行網絡於香港業界位列前十名，僱用近2,400名員工。截至2021年底，該銀行總資產接近2,500億元。大新銀行為香港上市公司大新銀行集團旗下全資附屬銀行。而香港永明金融在2021年全港強積金資金流入中排名第二位。

永明金融亞洲區總裁Ingrid Johnson表示，很高興與大新銀行在香港合作。公司已成功於亞洲七個市場建立了超過20個優質的銀行保險夥伴合作協議。透過是次的合作協議，期望與大新銀行攜手為更多客戶建立終身理財保障及建構健康生活。

相關文章：

【銀保協議】永明金融據報與大新金融將即達成2億美元銀保合作協議

【友邦1299】友邦跌逾2%　友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實　友邦人壽稱已去年三季度完成整改（第二版）

【螞蟻集團】重慶螞蟻消費金融公司增資方案　已獲重慶銀保監局通過

編輯：姚卓然

大新銀行（02356） 保險公司 保險行業 港股 銀行 金融 永明金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團終止10連跌、反彈4%　虎年最後一個交易日、恒指升逾百點（不斷更新）

下一篇文章

【中石油盈喜】中石油高開近2%　料去年多賺最多68%至1550億人幣　受惠嚴控成本、國際油價上漲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港樓市】高盛：樓市一年的調整並不足夠判斷市場已見底、惟開關可利好市場氣氛　料本港樓價今年跌幾多？
【香港樓市】高盛：樓市一年的調整並不足夠判斷市場已見底、惟開關可利好市場氣氛　料本港樓價今年跌幾多？
【開工利是2023】中銀派電子開工利是500元兼送海味　三大發鈔行「公價」多少？迪士尼成最大贏家？
【開工利是2023】中銀派電子開工利是500元兼送海味　三大發鈔行「公價」多少？迪士尼成最大贏家？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工
【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工
【美股收市】市場續憂經濟 道指挫252點 納指跌1%
【美股收市】市場續憂經濟 道指挫252點 納指跌1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款