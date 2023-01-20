【銀保協議】永明金融斥資15億元奪大新銀行為期15年香港獨家銀保協議

▲ 【銀保協議】永明金融斥資15億元奪大新銀行為期15年香港獨家銀保夥伴合作協議

大新銀行集團 （02356） 旗下大新銀行與永明金融旗下香港永明金融今天宣布達成為期15年香港獨家銀行保險夥伴合作協議（下稱銀保合作協議）。永明金融為此獨家銀保合作協議將向大新銀行支付15億港元，並視乎表現持續支付可變款項。

根據銀保合作協議，香港永明金融將獨家為大新銀行提供人壽保險方案，以滿足大新銀行57萬名零售銀行客戶在不同人生階段的儲蓄及保障需求。待監管程序和批核完成後，預計有關香港永明金融保險產品的銷售將於2023年7月方會啟動。

大新銀行作爲香港領先的本地銀行之一，具備75年的業務基礎，其分行網絡於香港業界位列前十名，僱用近2,400名員工。截至2021年底，該銀行總資產接近2,500億元。大新銀行為香港上市公司大新銀行集團旗下全資附屬銀行。而香港永明金融在2021年全港強積金資金流入中排名第二位。

永明金融亞洲區總裁Ingrid Johnson表示，很高興與大新銀行在香港合作。公司已成功於亞洲七個市場建立了超過20個優質的銀行保險夥伴合作協議。透過是次的合作協議，期望與大新銀行攜手為更多客戶建立終身理財保障及建構健康生活。

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編輯：姚卓然