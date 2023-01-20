hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【新股IPO】建築材料商淮北綠金2450首掛潛水近45% 一手帳面蝕1275元
新股IPO 16:20 2023/01/20
淮北綠金 （02450） 首日掛牌表現未如理想，承接昨日暗盤跌勢。新股建築材料供應商淮北綠金股價開報1.21元，較招股價1.91元低36.6%，其後走勢向下，淮北綠金收報1.06元，較招股價低0.85元或44.5%，成交5621萬元，按每手1500股計，不計手續費淮北綠金一手帳面蝕1275元。
淮北綠金以1.91元下限定價，集資淨額8300萬元，超額認購近11.3倍，一手中籤率30%。
【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價 超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【新股IPO】紫光集團據報考慮將3家子公司上市 候選者包括為無人機研發5G芯片的紫光展銳
【新股IPO】中聯重科擬分拆中聯重機 A股路暢科技接手重組上市
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具
【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！
責任編輯︰梁浩碩
看文章 ・ 賺取 ET Points