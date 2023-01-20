▲ 【美股焦點】美銀CEO︰流失率下降致員工數量超標 放緩招聘步伐

美國銀行（Bank of America，BofA）（美：BAC）行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）指，過去一年員工流失率開始下降，導致該行人力超過計畫水平。他表示︰「我們在招聘上超標了，員工數量亦超過目標。現在可以放緩招聘步伐了」。

莫伊尼漢表示，去年員工流失率大幅下滑。他表示一直對人們說，將有充足的人手為客戶提供卓越的服務，「但我們還是要小心些。」

報道指，美銀開始要求高管凍結除最重要崗位外的招聘，以控制成本，並為可能的經濟衰退作好準備。知情人士透露，由於辭職員工較少，美銀去年底作出放慢招聘的決定，現在行動表明進一步升級。

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責任編輯︰梁浩碩