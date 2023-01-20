【美國加息】摩通CEO戴蒙：料利率將升至5%以上　稱近期通脹放緩僅屬暫時性

▲ 【美國經濟】摩通CEO戴蒙：料利率將升至5%以上 稱近期通脹放緩僅屬暫時性

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示利率將升至5%以上，甚至較聯儲局目前的預期更高，因為仍然存在「很多隱藏的通脹」。

他在瑞士達沃斯論壇的一個節目上表示，利率好大可能會高於5%，因為經濟存有大量隱藏通脹，並不會那麼快消失。

他指出，近期通脹放緩來自暫時性因素，例如油價回落和中國新冠疫情爆發而放緩。「我認為未來10年油價可能會上漲，而中國不會再出現通縮了。」

我知道經濟將會出現衰退，總是有起起跌跌， 我真的沒有花那麼多時間擔憂它。可是， 我確實擔心糟糕的公共政策會損害美國的增長。

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編輯：姚卓然