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【美國加息】摩通CEO戴蒙：料利率將升至5%以上　稱近期通脹放緩僅屬暫時性

股市 08:47 2023/01/20

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【美國經濟】摩通CEO戴蒙：料利率將升至5%以上　稱近期通脹放緩僅屬暫時性

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示利率將升至5%以上，甚至較聯儲局目前的預期更高，因為仍然存在「很多隱藏的通脹」。

他在瑞士達沃斯論壇的一個節目上表示，利率好大可能會高於5%，因為經濟存有大量隱藏通脹，並不會那麼快消失。

他指出，近期通脹放緩來自暫時性因素，例如油價回落和中國新冠疫情爆發而放緩。「我認為未來10年油價可能會上漲，而中國不會再出現通縮了。」

我知道經濟將會出現衰退，總是有起起跌跌，我真的沒有花那麼多時間擔憂它。可是，我確實擔心糟糕的公共政策會損害美國的增長。

相關文章：

【美國經濟】儲局褐皮書：預計價格增長進一步放緩　未來經濟活動變動不大

【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

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【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

編輯：姚卓然

經濟衰退 宏觀分析 戴蒙 疫情 通縮 美國聯儲局 通脹 經濟
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