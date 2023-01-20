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【港股市況】虎年最後一個交易日　恒指黑期升約176點、道指期貨升7點（不斷更新）

股市 08:19 2023/01/20

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港股市況不斷更新

市場憂慮經濟，美股續跌，至於港股今早若跟ADR走勢，恒生指數於虎年最後一個交易日料高開157點，恒指料開報21808點。滙豐 （00005） ADR折合報56.98元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報385.2元，較港收市價高2.4元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.09元，較港收市價高1.89元或1.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：15】恒指黑期升約176點，報21797點，道指期貨升7點，報33146點。

【08：15】內地建材淮北綠金 （02450） 今日掛牌，昨暗盤潛水，其中輝立暗盤收報1.17元，低招股價38.7%，一手賬面蝕1110元。

【新股IPO】淮北綠金2450暗盤潛水四成 　一手蝕1140元

【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價　超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【08：00】【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批　用於治療慢性淋巴細胞白血病

【07：45】【馬雲行蹤】消息：馬雲再度現身香港　晤重量級財金界

【07：45】港股ADR收報21808點，升157點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報56.98元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報385.2元，較港收市價高2.4元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.09元，較港收市價高1.89元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】環球市場憂慮央行息口高企拖累經濟，雖然中國經濟重啟，但無助紓解歐美股市轉審慎情緒，歐美股市齊跌，道指跌252點，報33044點；標指跌30點，報3898點；納指跌104點或0.96%，報10852點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點　美團ADR高港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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