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【港股市況】美團終止10連跌、反彈4% 虎年最後一個交易日、恒指升逾百點（不斷更新）
市場憂慮經濟，美股續跌，至於於虎年最後一個交易日高開逾百點。ATM造好，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近2%，恒生指數高開161點，恒指開報21812點，科指升0.8%，報4487點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：55】三大造車新勢力逆市向下，其中小鵬汽車 （09868） 跌3%，理想汽車 （02015） 亦跌近3%，蔚來 （09866） 跌0.9%。
【09：50】【銀保協議】永明金融斥資15億元奪大新銀行為期15年香港獨家銀保協議
【09：46】米技國際 （01715） 預期去年虧損淨額不少於約4270萬元人民幣，相對2021年同期虧損淨額約4390萬元人民幣。米技國際股價升31%，高見0.135元。
【09：44】新特能源 （01799） 升逾4%，高見16.62元。新特能源預期年度純利不少於130億元人民幣，按年增長最少約1.6倍。
【09：44】ATM領市，美團 （03690） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升3%，騰訊 （00700） 升1%。
【09：41】農曆長假將至，濠賭股向好，藍籌銀娛 （00027） 升近0.1%，金沙 （01928） 升逾1%破頂。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾3%，澳博 （00880） 升1%，新濠 （00200） 升2%。
【09：37】美團 （03690） 止跌反彈，股價早段升逾4%，高見167.3元。
【09：34】港交所 （00388） 逆市偏軟跌0.3%，低見360.2元。
【09：32】弘業期貨 （03678） 跌近一成，早段低見2.05元。
【09：26】兩桶油盈喜，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升近2%破頂。另外，中石化 （00386） 升0.5%。
【中石油盈喜】中石油料去年多賺最多68%至1550億人幣 受惠嚴控成本、國際油價上漲
【09：26】丘鈦科技 （01478） 發盈警，股價逆市低開逾2%。
【盈警】丘鈦科技料按年少賺70%至80% 去年高端手機需求不佳
【09：23】【新股IPO】建築材料商淮北綠金2450首掛潛水低招股價近37% 一手帳面蝕1050元
【09：21】ATM造好，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近2%，恒生指數高開161點，恒指開報21812點，科指升0.8%，報4487點。
【09：17】中國1月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，5年期以上LPR報4.3%，雙雙維持不變。
【LPR】內地1月LPR雙雙繼續維持不變 一年期為3.65%、五年期為4.3%
【09：16】【盈喜盈警】弘業期貨料去年少賺最多85% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
【09：13】期指開報21866點，升211點或近1%。
【08：50】錦州銀行 （00416） 開市前公布停牌。
【08：15】恒指黑期升約176點，報21797點，道指期貨升7點，報33146點。
【08：15】內地建材淮北綠金 （02450） 今日掛牌，昨暗盤潛水，其中輝立暗盤收報1.17元，低招股價38.7%，一手賬面蝕1110元。
【新股IPO】淮北綠金2450暗盤潛水四成 一手蝕1140元
【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價 超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【08：00】【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批 用於治療慢性淋巴細胞白血病
【07：45】【馬雲行蹤】消息：馬雲再度現身香港 晤重量級財金界
【07：45】港股ADR收報21808點，升157點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報56.98元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報385.2元，較港收市價高2.4元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.09元，較港收市價高1.89元或1.7%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】環球市場憂慮央行息口高企拖累經濟，雖然中國經濟重啟，但無助紓解歐美股市轉審慎情緒，歐美股市齊跌，道指跌252點，報33044點；標指跌30點，報3898點；納指跌104點或0.96%，報10852點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點 美團ADR高港2%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團
責任編輯︰梁浩碩