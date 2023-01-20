【恒指夜期+ADR】恒指夜期升104點　美團ADR升超過1%（不斷更新）

港股於虎年最後一個交易日衝破22000點收市，美國最新房屋數據有驚喜，納指升超過1%，投資者開始憧憬美國下周五公布的核心PCE通脹數據，觀察數據放緩情況能否繼續扭轉聯儲局的利率走向。ADR走勢普遍向好，當中美團ADR升超過1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 171.16 +1.8% 騰訊ADR 391.16 -0.2% 滙豐ADR 57.35 +0.8% 阿里巴巴美股 116.43 +0.1%

恒指夜期升104點，報22089點。

恒指送虎迎兔收爐升393點突破22000 美團升近5%、中海油升逾5%破頂

港股於虎年最後一個交易日發威，升近400點重上22000點收爐。美團 （03690） 止跌反彈，升近5%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，三桶油、中資電訊股造好，其中，中海油 （00883） 升逾5%，中電信 （00728） 升近8%，齊齊破頂。恒生指數高開161點，其後走勢反覆向上，尾市升幅擴大，恒生指數升393點突破22000點，收22044點以接近全日最高位收市，成交951億元。科指升2.7%，報4568點。

財經日誌︰

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大行報告︰

【大行報告】新東方在綫曾升逾一成、創新高 大和讚業績驚喜惟關注近期GMV回落

【解構｜影視股】IMAX中國、阿里影業齊升一成 摩根士丹利：內地賀歲片供應增多顯行業信心、點名看好這股

即市走勢︰

【16：33】【虎年回顧】港股虎年累跌1758點 金沙逆市跑出累升近四成、碧桂園包尾累插55%

【16：12】恒生指數升393點突破22000，收報22044點，成交951億元。科指升2.7%，報4568點。美團 （03690） 止跌反彈，升近5%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，三桶油、中資電訊股造好，其中，中海油 （00883） 升逾5%，中電信 （00728） 升近8%，齊齊破頂。

【16：00】恒指U盤前升371點，報22022點。

【15：55】弘業期貨 （03678） 低開高走，尾市升一成，破頂高見2.58元，成交7601萬元。

【15：30】恒指升幅擴大至400點，報22051點。

【15：19】港股尾市升約350點，報22006點，升355點。科指升2.6%，報4567點。

【14：40】中電信 （00728） 午後升6%，破頂高見3.67元，聯通 （00762） 升逾4%，破頂高見5.61元，中移動 （00941） 升逾1%。

【14：27】恒指觸22000關，高見22001點。

【13：44】ATM升逾2%至5%，港股升逾300點，報21980點，升329點，期指率先升穿22000點。科指升2.6%報4566點。

【13：23】東方海外 （00316） 逆市跌4%，暫為表現最差藍籌。瑞信發唱淡航運股，其中將東方海外目標價由230元大幅下調至110元，將「中性」下調評級至「跑輸大市」。

【13：11】美團 （03690） 午後升幅略擴大至近5%，高見168元，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【13：05】大市升近250點，再次升至21900點水平，高見21903點。

【13：04】IMAX CHINA （01970） 升近12%，阿里影業 （01060） 升半成，中國儒意 （00136） 升10%。

【13：00】港股午後初段變動不大，升約220點，報21870點，科指升1.7點，報4523點。

【12：36】【異動股】松景科技曾急升1.2倍 大股東兼CEO張三貨今早大手沽出2.6億股

【12：00】恒生指數半日升217點，報21868點，成交432億元。科指升1.6%，報4520點。美團 （03690） 止跌反彈4%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%。兩桶油發盈喜，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升逾4%。

【11：45】【醫藥股】和黃醫藥：肺癌靶向藥物沃瑞沙獲納入內地醫保目錄 三月起生效

【11：38】羚邦 （02230） 稱其發行《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》開畫日票房約486.8萬元（連優先場），首周累積票房逾1800萬元。羚邦股價升逾26%，破頂高見0.21元。

【11：34】【濠賭股】永利新濠升逾2% 澳門旅遊局：新春期間澳門酒店預訂基本爆滿

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.5%，深證升0.4%，創業板指升近0.3%。

【11：29】【互聯互通】互換通據報在第一季推出

【11：15】CLSA （06877） 逆市跌逾4成，低見0.087元。CLSA公布接獲聯交所發出函件，表示根據上市規則規定，認為該公司未能維持足夠的運營水平和足夠價值的資產以保證其股份可繼續上市，並將於2月3日暫停公司股份買賣，除非公司申請覆核該決定。

【11：11】【達沃斯】陳茂波：香港可成印尼企業第二上市地

【11：10】新東方 （09901） 最新升一成，破頂高見36.6元。

【11：00】恒指升156點，報21807點，科指升1.3%，報4507點。中海油 （00883） 升半成，破頂高見11.34元。

【10：55】【2023展望】惠理集團：股市短綫回調予入市良機 料長倉基金加大中國配置續成上升新動力

【10：54】松景科技 （01079） 曾升逾1倍，高見0.084元，最新升7成報0.065元，成交1407萬元。

【10：50】中國儒意 （00136） 升一成，高見2.3元。

【10：40】莎莎 （00178） 、周生生 （00116） 、佐丹奴 （00709） 分別升逾1%破頂。

【10：26】大市最新升逾200點，報21875點，升224點，科指升1.6%，報4522點。ATM升逾1%至4%，兩桶油升3%。

【10：22】中電信 （00728） 升4%，破頂高見3.61元。聯通 （00762） 升近3%，中移動 （00941） 升逾1%。

【中資電訊股】中電信12月5G客戶數增至2.68億 一文看清內地電訊商12月數據

【10：15】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升3%，中石化 （00386） 升逾1%。

【10：09】大市升勢略為回順，最新升約110點，早段曾升最多252點，高見21903點。

【10：05】友邦 （01299） 逆市跌1%，滙豐 （00005） 靠穩升0.2%，中移動 （00941） 升0.5%，港交所 （00388） 跌0.3%。

【10：01】新東方在綫 （01797） 升逾5%，破頂高見70.55元，新東方 （09901） 升7%，破頂高見35.9元。

【09：55】三大造車新勢力逆市向下，其中小鵬汽車 （09868） 跌3%，理想汽車 （02015） 亦跌近3%，蔚來 （09866） 跌0.9%。

【09：50】【銀保協議】永明金融斥資15億元奪大新銀行為期15年香港獨家銀保協議

【09：46】米技國際 （01715） 預期去年虧損淨額不少於約4270萬元人民幣，相對2021年同期虧損淨額約4390萬元人民幣。米技國際股價升31%，高見0.135元。

【09：44】新特能源 （01799） 升逾4%，高見16.62元。新特能源預期年度純利不少於130億元人民幣，按年增長最少約1.6倍。

【09：44】ATM領市，美團 （03690） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升3%，騰訊 （00700） 升1%。

【09：41】農曆長假將至，濠賭股向好，藍籌銀娛 （00027） 升近0.1%，金沙 （01928） 升逾1%破頂。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾3%，澳博 （00880） 升1%，新濠 （00200） 升2%。

【09：37】美團 （03690） 止跌反彈，股價早段升逾4%，高見167.3元。

【09：34】港交所 （00388） 逆市偏軟跌0.3%，低見360.2元。

【港股通】港交所：外國上市公司納港股通 實施時間另行通告

【09：32】弘業期貨 （03678） 跌近一成，早段低見2.05元。

【09：26】兩桶油盈喜，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升近2%破頂。另外，中石化 （00386） 升0.5%。

【中石油盈喜】中石油料去年多賺最多68%至1550億人幣 受惠嚴控成本、國際油價上漲

【盈喜】中海油料2022年多賺1倍至1400億元人幣

【09：26】丘鈦科技 （01478） 發盈警，股價逆市低開逾2%。

【盈警】丘鈦科技料按年少賺70%至80% 去年高端手機需求不佳

【09：23】【新股IPO】建築材料商淮北綠金2450首掛潛水低招股價近37% 一手帳面蝕1050元

【09：21】ATM造好，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近2%，恒生指數高開161點，恒指開報21812點，科指升0.8%，報4487點。

【09：17】中國1月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，5年期以上LPR報4.3%，雙雙維持不變。

【LPR】內地1月LPR雙雙繼續維持不變 一年期為3.65%、五年期為4.3%

【09：16】【盈喜盈警】弘業期貨料去年少賺最多85% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【09：13】期指開報21866點，升211點或近1%。

【08：50】錦州銀行 （00416） 開市前公布停牌。

【08：15】恒指黑期升約176點，報21797點，道指期貨升7點，報33146點。

【08：15】內地建材淮北綠金 （02450） 今日掛牌，昨暗盤潛水，其中輝立暗盤收報1.17元，低招股價38.7%，一手賬面蝕1110元。

【新股IPO】淮北綠金2450暗盤潛水四成 一手蝕1140元

【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價 超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【08：00】【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批 用於治療慢性淋巴細胞白血病

【07：45】【馬雲行蹤】消息：馬雲再度現身香港 晤重量級財金界

【07：45】港股ADR收報21808點，升157點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報56.98元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報385.2元，較港收市價高2.4元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.09元，較港收市價高1.89元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】環球市場憂慮央行息口高企拖累經濟，雖然中國經濟重啟，但無助紓解歐美股市轉審慎情緒，歐美股市齊跌，道指跌252點，報33044點；標指跌30點，報3898點；納指跌104點或0.96%，報10852點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩