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【儲局官員】聯儲局副主席布雷納德︰需要保持高利率一段時間以遏制通脹

宏觀解讀 08:03 2023/01/20

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【儲局官員】聯儲局副主席布雷納德︰需要保持高利率一段時間以遏制通脹

美國聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）表示，利率需要保持高位一段時間，才能進一步遏制目前出現放緩迹象但仍然過熱的通脹。她表示，通脹最近雖然緩和，惟仍居高不下，政策需要維持足夠的限制性一段時間，以確保通脹持續向2%回落。

布雷納德表示，過去數月經濟數據顯示消費者需求及工資正降溫，且金融環境收緊，對遏制通脹的儲局官員是樂見的結果。她稱，此前加息幅度下調至0.5厘，將使儲局能夠在將政策利率上調至足夠限制性水平的同時評估更多數據，並考慮其雙重使命所面臨的風險。

她又指，數據表明經濟不太可能陷入工資—價格螺旋式上升，進而不受控地推高物價，認為在總需求持續放緩，並在沒有大規模失業情況下，仍有可能推動勞動力市場繼續降溫及通脹不斷下降。

目前，市場預計儲局下次議息會將加息步伐進一步放緩至0.25厘，布雷納德沒有明確表示是否支持，亦沒有透露對今年峰值利率的展望。

【儲局官員】柯林斯：有必要放慢加息步伐　利率可能需上調至高於5厘水平

【儲局官員】布拉德促儲局勿拖延加息　利率調升至5.5厘確保通脹回落

責任編輯︰梁浩碩

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美股 貨幣政策 加息 美國聯儲局 通脹 議息
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