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【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批　用於治療慢性淋巴細胞白血病

股市 08:00 2023/01/20

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【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批　用於治療慢性淋巴細胞白血病

百濟神州 （06160） 宣布，美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准其布魯頓氏酪氨酸激酶（BTK）抑制劑百悅澤（澤布替尼）用於治療慢性淋巴細胞白血病（CLL）或小淋巴細胞淋巴瘤 （SLL）成人患者。

另外，公司亦於1月18日宣布其自主研發的抗PD-1抗體藥物百澤安（替雷利珠單抗注射液）新增四項適應症進入國家醫療保障局發佈的《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2022年）》（簡稱國家醫保藥品目錄）。

此外，安進公司授權引進產品、蛋白酶體抑製劑凱洛斯 （注射用卡非佐米）新藥首次獲納入，另一款安進產品、RANKL抑製劑安加維（地舒單抗注射液）則在今年成功續約。新版國家醫保藥品目錄將自2023年3月1日起正式實施。

相關文章：

【生科股】百濟神州旗下百悅澤正接受美FDA審評　下月中旬有結果

【生科股】百濟神州第三季營收增87%　淨虧損擴27%至5.58億美元

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編輯：姚卓然

 

港股 癌症 醫療保險 治療 百濟神州（06160）
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