  • 16°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 07:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix業績】Netflix上季純利跌91%　創辦人Reed Hastings卸任CEO

股市 06:49 2023/01/20

分享：

分享：

【Netflix業績】Netflix上季純利跌91%　創辦人Reed Hastings卸任CEO

Netflix公布去年第四季業績，收入78.52億美元，按年增長1.9%，符預期，純利5500萬美元，按年大跌90.9%，每股盈利0.12美元，遜預期的0.45美元。Netflix創辦人Reed Hastings將卸任聯席CEO，轉為執行主席，首席營運總監Greg Peters將與Ted Sarandos齊任聯席CEO。

Netflix盤後股價急彈6.8%，報337.4美元。

Netflix純利欠佳，因與歐元計價的債務虧損，第四季內美元相對歐元貶值。

付費用戶在第四季增加766萬戶，至2.3億戶，超過市場預期的457萬戶，其中在歐洲中東地區用戶增長最多，達320萬戶。值得留意的是，去年11月在12地區推出廣告用戶方案反映在財表中，美國平均每戶收入16.23美元，按年增10%，反而歐非中東及亞太區平均每戶收入按年跌10%及17%。

Netflix發布首季前瞻指引，預期收入按年增長3.9%至81.72億美元，純利按年跌20.2%至12.75億美元，每股盈利2.82美元。

【美股業績前瞻︱NFLX】Netflix美股盤後放榜　瑞銀先升目標價至350美元、上調今明兩年每股盈利

【NFLX】外電猜測微軟2023年吞Netflix　比收購動視暴雪更易？

記者：譚志偉

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 業績公布 Netflix
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股收市】市場續憂經濟 道指挫252點 納指跌1%

下一篇文章

【馬雲行蹤】消息：馬雲再度現身香港　晤重量級財金界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【美股收市】市場續憂經濟 道指挫252點 納指跌1%
【美股收市】市場續憂經濟 道指挫252點 納指跌1%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【開工利是2023】中銀派電子開工利是500元兼送海味　三大發鈔行「公價」多少？迪士尼成最大贏家？
【開工利是2023】中銀派電子開工利是500元兼送海味　三大發鈔行「公價」多少？迪士尼成最大贏家？
【香港樓市】高盛：樓市一年的調整並不足夠判斷市場已見底、惟開關可利好市場氣氛　料本港樓價今年跌幾多？
【香港樓市】高盛：樓市一年的調整並不足夠判斷市場已見底、惟開關可利好市場氣氛　料本港樓價今年跌幾多？
【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工
【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款