▲ 【Netflix業績】Netflix上季純利跌91% 創辦人Reed Hastings卸任CEO

Netflix公布去年第四季業績，收入78.52億美元，按年增長1.9%，符預期，純利5500萬美元，按年大跌90.9%，每股盈利0.12美元，遜預期的0.45美元。Netflix創辦人Reed Hastings將卸任聯席CEO，轉為執行主席，首席營運總監Greg Peters將與Ted Sarandos齊任聯席CEO。

Netflix盤後股價急彈6.8%，報337.4美元。

Netflix純利欠佳，因與歐元計價的債務虧損，第四季內美元相對歐元貶值。

付費用戶在第四季增加766萬戶，至2.3億戶，超過市場預期的457萬戶，其中在歐洲中東地區用戶增長最多，達320萬戶。值得留意的是，去年11月在12地區推出廣告用戶方案反映在財表中，美國平均每戶收入16.23美元，按年增10%，反而歐非中東及亞太區平均每戶收入按年跌10%及17%。

Netflix發布首季前瞻指引，預期收入按年增長3.9%至81.72億美元，純利按年跌20.2%至12.75億美元，每股盈利2.82美元。

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記者：譚志偉