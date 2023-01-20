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【馬雲行蹤】阿里巴巴高開2%　消息：馬雲再度現身香港　晤重量級財金界

股市 09:21 2023/01/20

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【馬雲行蹤】消息：馬雲再度現身香港　晤重量級財金界

阿里巴巴 （09988） 旗下蟻蟻集團整改出現突破，阿里巴巴創始人馬雲近月出現大眾視野次數更見繁頻。本報接獲消息，馬雲繼1月初現身泰國曼谷，近日已飛往香港，與本地重量級財金界人士會面，甚至有機會在港迎接農曆新年。至截稿前，阿里巴巴未有回應。

阿里巴巴高開2.3%，報114.8元。

近年周遊列國的馬雲，行蹤成為外界焦點，有消息指，馬雲近日已經飛往香港，與金融及商界重量級人馬會面，但消息未有透露他們談論內容，而據了解，馬雲亦趁機與多位朋友碰面。消息指，馬雲暫時會逗留在香港，未知何時會離開，以此推斷，馬雲或在香港「送虎迎兔」迎接新春。

香港放寬旅遊限制方便商界處理事務

消息指，香港近期大幅放寬出入境旅遊限制，無疑方便內地及海外政商界來港處理事務，估計更多財金界大人物會陸續飛往香港。

內地頻頻對互聯網行業釋出監管鬆綁的訊號，帶動科網企業出現曙光，曾身陷蟻蟻上市風波的馬雲開始偶有露面，但仍然保持低調。

月初遊泰晤正大集團謝國民

近年周遊列國的馬雲本月初被爆到訪泰國曼谷考察正大集團，並獲正大集團董事長謝國民親自接待，馬雲亦到訪米芝蓮路邊攤檔JAY FAI食海鮮，以及在拳館觀看了泰拳比賽，罕有地與拳手以握拳姿勢「風騷」合照。

    點擊圖片放大
    +2

去年「雲」遊四海 曾訪西班牙、荷蘭、日本

去年5月馬雲曾回杭州阿里園區，出席阿里巴巴的阿里親友日，其後大半年馬雲遊歷四方，當中既有休閒行程，亦有公益考察活動。例如馬雲去年6月再度重遊西班牙馬略卡島（Mallorca）打高爾夫球，並開住2億美元豪華遊艇歎世界，同年7月初到訪荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心（Wageningen University & Research，WUR），考察可持續畜牧業和漁業。

    點擊圖片放大

馬雲早前曾暗示或將回國

馬雲在去年11月被指在東京市中心居住已近6個月，並定期前往美國和以色列，但其後有報道指，馬雲無意長居外國，去年底馬雲公益會基金會亦上載馬雲影片，稱他在農曆臘八節「全程連綫參加」與鄉村教師得獎人見面，馬雲席間透露，期待與大家綫下見，暗示或將回國。

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