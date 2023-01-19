【歐洲經濟】拉加德維持鷹立場　指歐洲央行將繼續提高利率

環球通脹情況持續，但經濟開始進入衰退邊緣，市場預期各地央行今年或會放慢加息步伐。但歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）昨日在達沃斯經濟論壇卻維持偏鷹觀點，指央行將繼續提高利率，將利率保持在限制性區域足夠時間，直到通脹降至2%的目標。

拉加德指歐洲央行將堅持到底，並繼續提高利率，將利率保持在限制性區域足夠時間，直到通脹降至2%的目標。她認為歐元區經濟今年只會輕微收縮，實際情況未有外界預期般差。

英倫銀行料今年通脹迅速回落

英國12月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落0.2個百分點至10.5%，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）指當地上月通脹回落屬好開始，今年通脹將迅速下降會是最有可能的結果，但坦言當地經濟會經歷一次淺層衰退。他又指市場現在預期英倫銀行利率不會超過4.5厘，比以往的看法低。

歐洲央行及英倫銀行均會在2月2日舉行今年首次議會議。

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編輯：葉志偉