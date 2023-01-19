▲ 【險壽股】Sun Life永明推兩個ESG概念儲蓄產品

Sun Life永明（美：SLF）宣布，推出兩個ESG概念的新儲蓄產品 ，分別爲「萬年青‧尊享儲蓄計劃」及「萬年青‧傳承儲蓄計劃」，並與股評人胡孟青分享ESG（環境、社會及管治）趨勢及2023年資產配置策略。

該公司去年發表「永明金融退休掌控力指數」，發現73%客戶未來有興趣投資ESG產品，而於去年推出ESG概念的儲蓄保險產品，客戶反應非常熱烈。Sun Life 永明人壽及康健業務總經理楊娟指，ESG理念備受各界認同，或受惠政策紅利，有助客戶捕捉長線儲蓄回報，為幫助客戶重點投資配置於高ESG評分的資產。

胡孟青：投資需考慮是否可達到持續性回報

股評人胡孟青在論壇展望今年資產配置，指全球正處於加息「收水」年代，投資成本上升，投資者入市變得謹慎，除了考慮項目的短期回報能力外，更會考慮是否可達到持續性回報。

她續指，具ESG概念的項目正因為經營管理有規範，經得起市場監管，動盪時有較強抗跌力，所以近年成為投資新趨勢。另外，投資者對ESG投資的需求強勁，例如近來很多家族辦公室、機構投資者物色投資時，除了盈利能力，更會考慮項目是否符合ESG要求。

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記者：伍鍵文