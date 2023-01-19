【儲局官員】柯林斯：有必要放慢加息步伐　利率可能需上調至高於5厘水平

美國波士頓聯儲銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示放慢加息步伐是合適的，但政策利率可能需要上升至高於5厘的水平，並需要將利率維持一段時間，又提到勞動力成本仍然增長過快，與2%的通脹目標不符，繼續發放鷹派立場。

柯林斯指在目前風險更加雙向的情況下，有必要放慢加息步伐，不過政策利率需要上升至可能高於5厘的水平，並需要將利率維持一段時間。但她仍樂觀地認為有辦法在不出現重大經濟衰退的情況下降低通脹。

提到通脹問題時，她指商品通脹出現明顯放緩，但服務通脹仍然居高不下，又預料住房通脹到今年春季應會有所緩和。

最新公布的首領失業救濟金人數僅19萬，遠低於市場預期，柯林斯指緩和勞動力市場需求還有很長的路要走，坦言勞動力成本仍然增長過快，與2%的通脹目標不符，使勞動力市場達到更好平衡，有助實現通脹目標。

相關文章：

【美股焦點】漫威Marvel 電影近4年首度獲放行內地上映 迪士尼前CEO言論曾惹爭議

【儲局官員】布拉德促儲局勿拖延加息 利率調升至5.5厘確保通脹回落

編輯：葉志偉