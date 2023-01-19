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【電視廣播TVB】TVB斥1元收購黎瑞剛內地電視IP管理公司21%投票權　「把握內地商機、緊密整合業務」

股市 22:46 2023/01/19

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【電視廣播TVB】TVB斥1元收購黎瑞剛內地電視IP管理公司21%投票權　「把握內地商機、緊密整合業務」

電視廣播（TVB，00511）繼續加緊發展中國內地業務，冀捕捉內地電視廣告業商機，TVB發公告指，將向大股東、「中國梅鐸」黎瑞剛以1元的名義代價增持附屬公司「翡翠東方」的21%投票權，「翡翠東方」主要在內地營運電視及電影版權管理的合資企業，交易完成後，TVB在「翡翠東方」投票權將達91%。

TVB 明言，今次收購事項是希望把握內地更多商機，TVB 指出，目前部分內地業務是透過翡翠東方進行，今次交易可使內地業務經營與TVB其餘業務更緊密整合，可更好地促進TVB與翡翠東方之間就節目內容、藝人、製作資源及知識產權資產進行的經營合作及聯合商業活動。

TVB只須名議1元即取翡翠東方21%控制權

交易前，TVB經LLP 控制70%翡翠東方，而黎瑞剛則分別透過「華人文化」及「呼風喚雨」平均持有30%翡翠東方。LLP 先向「華人文化」收購6%股權，作價約2860萬元，其後LLP再認購「呼風喚雨」1股新普通股，作價約1元，取得其15%股權的投票權。

值得留意是，LLP為有限合夥企業，雖然TVB持有LLP控制權，但LLP的實益經濟利益由華人文化擁有，所以總括而言，TVB只須名議付上1元，即取得21%股權控制權。完成今次交易後，黎瑞剛在翡翠東方的間接權益將降至9%，翡翠東方將不再為TVB的關連附屬公司。

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記者：李哲毅

港股 電視廣播（00511） 黎瑞剛 收購 回購 TVB
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