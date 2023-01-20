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【醫藥股】和黃醫藥：肺癌靶向藥物沃瑞沙獲納入內地醫保目錄　三月起生效

股市 11:44 2023/01/20

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【醫藥股】和黃醫藥：肺癌靶向藥物沃瑞沙獲納入內地醫保目錄　三月起生效

和黃醫藥 （00013） （美：HCM）宣布，經過與中國國家醫療保障局談判，由和黃醫藥、阿斯利康（英：AZN）聯合開發的肺癌靶向藥物「沃瑞沙（或稱：賽沃替尼）」，獲納入新版醫保藥品目錄，並於今年3月1日起生效。和黃醫藥今日股價反覆走弱，最新跌1%，暫報27.05元，成交1500萬元。

該藥物屬於強效、高選擇性的口服 MET 酪氨酸激酶抑制劑，可用於治療含鉑化療後疾病進展或不耐受標準含鉑化療的「間充質上皮轉化因子（MET）」外顯子14跳變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者。

沃瑞沙2021年獲准上市，主要協助對化療反應不佳的⾮⼩細胞肺癌患者。產品於2021年6月中國獲附條件批准。和黃醫藥指，產品納入醫保藥品目錄後可減輕內地患者的用藥財政負擔。

和黃醫藥：正開發藥物聯合療法　用於治療更多腫瘤類型癌症

和黃醫藥指，集團與阿斯利康於2011年達成全球許可和合作協議，旨在共同開發賽沃替尼並促進其商業化，而藥物在內地商品名稱為「沃瑞沙」。

據協議，和⿈醫藥負責賽沃替尼在中國的上市許可、⽣產和供應，⽽阿斯利康則負責賽沃替尼在中國乃⾄全球範圍內的商業化。賽沃替尼的銷售收⼊由阿斯利康確認。

⽬前，賽沃替尼正作為單藥療法或與其他藥物的聯合療法，開發⽤於治療包括肺癌、腎癌和胃癌在內的多種腫瘤類型。

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