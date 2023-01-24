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【明星理財】林依晨極慳儲蓄法 「226信封存錢法」還清百萬債務

理財智慧 13:57 2023/01/24

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台灣「零負評女神」的女星林依晨，早在出道時已需要為家人償還百萬債務，她曾以極慳錢的儲蓄法「226信封存錢法」，讓自己盡快可以償還百萬債務。

由於她的父母自小離異，留下媽媽獨自一人撫養好及弟弟，林媽媽由於沒法負擔一家三口的生活支出，需要靠信用卡借貸，因而累積上百萬元的債務，林依晨分享自己使用「「226信封存錢法」，即將每個月收入分三等份，20%生活費、20％可動資金、60％不可動資金。

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【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是  慳返時間不過無咗呢樣嘢【見下頁

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即是她將個人收入的60%會儲下來，在生活費用方面的佔比亦相對比較少，因而能夠在短時間內儲得一筆金額用作先還清債務，債務需要排在理財的第一步，因為只有清還債務才可以讓你的收入有所增加，而利息的費用在一定程度上亦會減上你的個人收入。林依晨在「儲錢期間」都接近沒有信用卡，因為信用卡是一種「預支消費」模式，而這種方法容易令人收支不平衡，若你在努力儲蓄，在使用信用卡時便要小心。

另一方面，她亦會認真記帳，將每一筆支出詳細記錄，這個習慣亦相對重要的，因為很多人都不知道自己的錢花在那，在記帳的情況下，數目便一目了然。​​​​​​

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撰文 : 陳玉蓮

林依晨 儲蓄 借貸 香港經濟日報 食品 目標價 買入 大行報告 防疫措施 財務自由

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