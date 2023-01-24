【ESG】Sun Life 永明推出ESG概念新儲蓄產品 預期總回本期早至第6年

Sun Life 永明宣布推出兩個主打 ESG 概念的新儲蓄產品，「萬年青‧尊享儲蓄計劃」及「萬年青‧傳承儲蓄計劃」，並與香港著名股評人胡孟青 分享 ESG（環境、社會及管治）趨勢及 2023 年資產配置策略。

胡孟青對今年投資市場審慎樂觀，建議投資者需冷靜應對市場變化。她表示，俄烏戰事、通脹持續高企、環保央行加息政策等將繼續困擾2023年投資市場，同時企業需時恢復盈利能力，加上中美兩國在貿易、金融及科技的博弈為不少企業造成掣肘，影響全球貿易格局，預計環球經濟恢復步伐仍然「步履蹣跚」。展望 2023 年的資產配置，胡孟青指全球正處於加息「收水」年代，投資成本上升，投資者入市變得謹慎，除了考慮項目的短期回報能力外，更會考慮是否可達到持續性回報。具 ESG概念的項目正因為經營管理有規範，經得起市場監管，市場動盪時有較強抗跌力，所以近年成為投資新趨勢。她再補充，投資者對ESG投資的需求強勁，例如近來很多家族辦公室、機構投資者物色投資時，除了盈利能力，更會考慮項目是否符合ESG要求。



「萬年青‧尊享儲蓄計劃」及「萬年青‧傳承儲蓄計劃」設2年及5年的較短保費繳付期，預期總回本期早至第 6 年。

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