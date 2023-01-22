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【宏觀術數@iM網欄】 新春奇門遁甲 轉大運接財神

名人薈萃 10:00 2023/01/22

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文章發表時應該剛踏入農曆新年，藉此機會恭祝讀者們兔年吉祥、豬籠入水，此8個字，已包含了生肖兔（卯），祥（羊）為未，豬為（亥）水，正好三合吉格，卯年的貴人也在卯宮，希望大家於兔年特別多得貴人扶助。上期用流年和流月為例談過奇門遁甲術之年盤和月盤，並分析較長期出行有利方位；今期接著會續談奇門日盤和時盤，並會用以選擇新春吉日給讀者好友們作催吉參考，作為新春祝福。

同場加映：【青姐話】一步一驚心  突破欠氣氛

開工吉日

很多朋友都會重視新春後的開工吉日，今年較多推薦的開工吉日為農曆年初六（1月27）早上辰時（約7:37至9am左右），蓋此時辰較易配合上班一族，又符合玄空大卦風水，適合較多年命使用，按《通勝》擇日亦為「成日」吉日。曾提及擇日須配合用事者命格或年命，如果涉及風水，例如入伙、建造奠基或修造等，亦應和宅盤相對應。而有關年命五行的配合，是和八字五行並不相同，常有朋友誤會例如八字日元為甲、乙便屬木，丙、丁便屬火等等，並以此辨別風水五行喜忌，容易產生差錯。實際上風水和命理體系並不盡相同的，就算玄空風水內都有不同系統，在運用於風水佈局和擇吉時計算吉凶都要考慮到。年後若有時間再列表和讀者介紹。

若果日常一般事務使用便可較為寬鬆，但若果涉及出行、祭祀或開展計劃，拜訪重要人物洽談等等，術數傳統就會參考年命和出行方位，亦即是「天、地、人」相配合也。其中一個常用於計算出行方向或修造方位，甚或是行軍佈陣選參考便是使用日家或時家「奇門遁甲」術，這也是近代常於電影素材使用到，戲劇中可能加入茅山道術等元素，部份源於法奇門和術奇門之內容，部份便是天馬行空幻想力的發揮。

例如以年初六開工吉時來說，最佳方位便算西方，本身能配合奇門吉格和吉門，用於公司開業祭祀，可善用此方位放置祭台更佳，若果使用此個時辰出外會客，能從東向西拜訪重要客戶或貴人都較容易獲得術數庇益。

開工吉日以外，新春亦可以擇個吉日到廟宇祈福或本地遊外出走走，順道「跑奇門」催旺。

其中奇門遁甲三大吉格中，最利財運者為「飛鳥跌穴」格，較容易為上大眾使用時段為年初一（1月22日）早上10時左右向東方，祈願祭祀或從家居立極向東方的廟宇或宗教場所出發，祈願來年財源順利，並順道接財氣回家。另一個吉時為年初六（1月27日）早上10時，向方位南方出發。

若果感覺去年總是較不順逐，想轉轉運，可考慮吉時農曆年三十晚上10時，或年初二午夜12時正子時，向北方祈願或出到宗教場所祈福，例如黃大仙或車公廟等，此兩個時辰都符合奇門吉格利於轉運。讀者如有問題可在面書提出，筆者盡量嘗試回覆。

祝大家新一年財源廣進！

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

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作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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