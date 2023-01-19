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【港股通】港交所：外國上市公司納港股通　實施時間另行通告

股市 22:01 2023/01/19

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【港股通】港交所：外國上市公司納港股通　實施時間另行通告

港交所 （00388） 發通告指，參照2022年12月19日發出的關於擴大互聯互通合資格股票範圍的交易所通告，上交所/深交所上市的具有表決權差異安排的公司股票（DVR股票）納入北向交易須滿足額外的資格準則。

「港股通」合資格股票將納入符合以下條件的在港主要上市外國公司，一、屬於恒生綜合大型股指數成份股或恒生綜合中型股指數成份股；或二、屬於市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成份股。此外，「滬港通」下「港股通」合資格股票範圍將擴大至納入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成份股，與當前「深港通」下「港股通」合資格股票範圍一致。

目前，屬於恒生綜合小型股指數成份股的「深港通」下「港股通」合資格股票，在指數定期考察日前12個月平均月末市值低於50億元，且沒有在上交所/深交所上市的相應A股，但仍屬於交易所上市股票，將成為只供賣出的「港股通」股票。在是次擴大後，為盡量減少合資格股票的變動，該股票僅會在指數定期考察日前12個月平均月末市值低於40億元（而非50億元）時成為只供賣出的「港股通」股票。

另外，港交所稱，是次擴大的相關細節包括北向及南向合資格股票的資格準則及考察機制仍有待監管批准，正式實施時間將另行公告。

中證監：優化「滬深港通」交易促進中港資本市場平穩健康發展

中證監在官網稱，滬深港通交易日曆優化是優化內地與香港股票市場交易互聯互通機制的重要舉措，是兩地資本市場監管機構務實合作的具體體現，回應境內外投資者的訴求，有利於促進內地與香港資本市場長期平穩健康發展。

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記者：伍鍵文

股票 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 港股通 港股 恒生綜合大型股指數 深圳證券交易所 深港通 恒生綜合中型股指數 上海證券交易所
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