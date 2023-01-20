【消費優惠】中銀信用卡與網購推出「Friday 狂賞派」優惠 (附「士多」及「鄰住買」優惠碼)

即日起至6月30日，客戶逢星期五憑中銀信用卡或BoC Pay於士多購物滿港幣600元並輸入優惠碼「Z23BOC30」，可享港幣30元立減優惠；於鄰住買指定直播專場購物滿港幣120元並輸入優惠碼「N23BOC10」，可享港幣10元立減優惠。

國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，網上購物已成為現今大眾消費模式的趨勢，中銀信用卡去年全年網上簽賬金額佔整體零售簽賬金額比例，較2021年上升超過三成。

【職位招聘】海洋公園及水上樂園招募350個全職空缺 涵蓋公園設施營運 遊客服務 動物護理等 成功加入有呢個特別福利，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機