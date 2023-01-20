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【消費優惠】中銀信用卡與網購推出「Friday 狂賞派」優惠 (附「士多」及「鄰住買」優惠碼)

理財智慧 16:15 2023/01/20

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即日起至6月30日，客戶逢星期五憑中銀信用卡或BoC Pay於士多購物滿港幣600元並輸入優惠碼「Z23BOC30」，可享港幣30元立減優惠；於鄰住買指定直播專場購物滿港幣120元並輸入優惠碼「N23BOC10」，可享港幣10元立減優惠。

國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港

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中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，網上購物已成為現今大眾消費模式的趨勢，中銀信用卡去年全年網上簽賬金額佔整體零售簽賬金額比例，較2021年上升超過三成。

【職位招聘】海洋公園及水上樂園招募350個全職空缺 涵蓋公園設施營運 遊客服務 動物護理等 成功加入有呢個特別福利，詳見【下一頁

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【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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撰文 : 陳玉蓮

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