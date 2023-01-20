【電子利是】Mox兔年加推五款電子利是 推薦三人開戶達標可獲千元現金獎

虛擬銀行Mox在去年推出過電子利是功能後，今年再加推五款兔年設計供用戶選擇，用戶亦可派發一封或兩封相同金額的電子利是。另外，Mox亦推出全新的「Mox推薦共賞計劃」，用戶若在2月9日前推薦首三位親友使用其邀請碼成功開戶，並申請Mox Credit及達到相關消費要求，可獲得共1,000港元的推薦人現金獎賞。

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Mox電子利是可發送予所有親朋戚友，無論他們現時是否Mox用戶。如收取電子利是者是Mox用戶，利是金額將自動轉賬到其 Mox 戶口；而非Mox用戶的親友收到Mox電子利是後，金額將經由「轉數快」轉賬。所有收到Mox電子利是的親友亦可以看到用戶挑選的設計及個人化訊息。

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在「Mox推薦共賞計劃」期內，用戶成功推薦第一位好友後將得到400港元，而第二及第三位將分別得到300港元現金獎賞，接後每個額外成功推薦將可以賺取100港元獎賞，並無次數限制。

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撰文：鄭昊彤