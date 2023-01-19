【職場熱話】港男力數四大IT行業不好理由 指僧多粥少前景未明 網民：第四點根本就是事實

大部分香港人都覺得醫生、律師甚至政府工是穩定工作，當上了就能一生無憂。近幾年科技業急速發展，世界各地開始爭奪IT人才，香港亦開始多了入行的人。然而近日就有網民就在討論區發帖，指IT行業並不是大家想象中的好。

樓主經歷：

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貼文一出，不少人覺得樓主說得很對，指第四點根本就是事實，現在很多保安和的士司機以前都是做IT，到了中年被炒只好轉行。他們還提到，最慘的是正常人40多歲是黃金「搵錢」時期，一旦被炒真的要從頭開始了。

有網民指在這個知識型經濟體系中，惟一一個不會被淘汰的就是IT行業，只要不斷進步，就不會被淘汰。別人就覺得以前的工作心態「一個行業做到老」已經不合時，現在應該是「做的行業要能讓你盡快退休」。

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責任編輯：張瑋婷