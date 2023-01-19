【證監監管】李惟宏去信證監會反映期貨新指引過緊　業界促不改動「追孖展」要求

▲ 【證監監管】李惟宏去信證監會反映期貨新指引過緊 促不改動「追孖展」要求

證監會諮詢更新持牌期貨經紀行的建議風險管理指引，包括建議期貨商在期貨客戶30日內兩次未依期清繳「追孖展」，便不應再予寬限。立法會金融服務界議員李惟宏最新去信證監會行政總裁梁鳳儀，整合業界意見，希望證監會關注與跟進。在「追孖展」要求上，李惟宏引述證券業界意見指，若期貨商在上述情況不再予客戶寬限期而強制平倉，會大大削弱交易靈活性，認為現行制度行之有效，毋須改動。

信件引述業界意見指，期貨可在短時間內上落10%至20%，要求客戶清繳保證金方面，難以給出一個合理時間，最終逼使客戶放棄香港期貨市場。業界續指，香港期貨市場已有追孖展制度，如跌到80%便要求補倉，低於50%就會強制平倉，認為期貨市場現行制度運作良好，促證監毋須改動相關規則。

信件也提及業界對諮詢文件建議協調風險管理人員、商品期貨業務規定、優惠保證金待遇風險管理、壓力測試要求和過渡期安排的意見，包括認為文件建議改動有重大影響，業界需升級系統、投入人手以至增加資本金等，9個月過渡期太短，建議提供至少1至2年時間。

證監會諮詢市場至1月31日。

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記者：麥德銘