【職場熱話】工作太輕鬆 港男自嘲沒上進心上網求助 網民：做人最重要是開心

人生不全是上班上學，只要大家有目標，其實生活也能多姿多彩。近日就有網民就在討論區發帖求助，指自己上班沒有上進心，也沒有事業心，詢問自己應該怎麼辦。

樓主經歷：

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看到樓主的日常生活，網民紛紛嘩聲四起，指樓主雖然沒有事業心，但他的下班生活比上班更要消耗能量，更辛苦，這樣看來其實他十分有上進心的。亦有不少人覺得樓主太着重他人想法，不是每個人的目標都是月入50K，買樓結婚，他們更感嘆：「人生只有一次，做人最重要是開心」

更有網民分享自己的經歷，稱當年他做到管理層，最瘋狂是需要連續兩日留在公司通宵，受不了之後兩年前就祼辭，開始打散工。現在他的時間都是用來旅行，行山和露營。

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責任編輯：張瑋婷