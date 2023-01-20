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【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數

環球社會熱點 08:05 2023/01/20

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英國哈里王子近期出版回憶錄大賣，但與夫人梅根卻似乎不得人心。最新民調指哈里梅根於美國的民望暴跌，兩人現時支持率均為負數。民調更發現，仍有約三分一受訪者表示，從未聽聞過哈里自傳的內容。

查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚 【下一頁】

哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）移居美國後，一直都受當地民眾歡迎。根據美媒《Newsweek》在哈里回憶錄《Spare》出版前、上月5日對2,000名美國人的調查，結果顯示哈里當時的評分為38%，而梅根亦有23%。

但倫敦民調公司Redfield & Wilton Strategies在《Spare》出版後6日，即本月16日時訪問了同樣數目的美國人。

哈里自傳部分爆料內容

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結果發現有31%受訪者仍對哈里有好感，但同時亦有38%人對其反感。兩者互相抵消下，哈里整體支持率較一個月前暴跌45個百分點至負7%。

至於梅根，本月調查發現仍有26%受訪者指對她仍有好感，但39%的人對其反感，整體支持率亦跌36個百分點至負13%。

哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨 【下一頁】

《Spare》內容引來廣泛討論，外界對哈里公開家人私下對話做法意見不一。有44%美國人認為，哈里做法錯誤，但同時亦有26%受訪者認為做法正確。調查同樣亦發現，仍有34%受訪者未曾聽過書中內容。

外界過往一直認為，哈里梅根較受年輕人歡迎，但調查亦發現情況有所轉變。18至24歲的受訪人士中，31%對哈里仍持有正面看法，略低於持有負面看法的38%。

對於1996至2012年間出生的Z世代，對梅根持有正面看法的有26%，但持有負面看法的則有34%，且未有證據顯示她因女權相關言論獲得女性支持。

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責任編輯：李俊儀

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