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【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車

科技 11:03 2023/01/20

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承襲福特野馬之名的電動車Ford Mustang Mach-E，近日被英國廠商成改裝成Mustang Mach-E長型豪華轎車及靈車版本。

早前有荷蘭改裝品牌將Tesla Model 3電動車改裝成靈車，近日，以生產警車、豪華轎車及靈車聞名的英國廠商Coleman Milne也將福特野馬Ford Mustang Mach-E改裝，長型豪華轎車版本車長為6,279mm，比標準車型多出114mm，內部配備可分隔駕駛與後艙空間的私隱玻璃，後艙可乘載7名成人。

靈車版本 可加裝滑動式底板

靈車版本Ford Mustang Mach-E則在原有的基礎下，增加了一截長型甲板，並在上方採用多塊巨型玻璃分隔出擺放棺材空間。車身長度達6,279mm，扣除司機與乘客座位，有2,080mm的長度可以暫時擺放棺材，旁邊亦設有3個座位。

最特別的是，該靈車版Mustang Mach-E可選擇加裝電動升降尾門，車廂也可改用電動滑動式底板，讓移靈工作人員不需費力將大體與沉重的棺材推上車輛。

    點擊圖片放大

【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假

【Tesla另類用途】荷蘭改裝車企Derks　打造「靈車版」Tesla Model 3

責任編輯：張寶燕

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