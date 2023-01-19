貿發局4大工作焦點　聯繫環球商界創新機遇

香港貿易發展局今日（19日）公布2023/24年度的工作焦點，致力向國際商界推廣香港優勢，鞏固香港作為商業樞紐的角色，多角度全方位說好香港故事。此外，貿發局對政府今日宣布進一步放寬檢疫措施表示歡迎，並將配合政府，積極吸引國內外商務人士重返香港，全力推動本地商貿發展。

鞏固國際商業樞紐角色

香港貿發局主席林建岳表示︰

隨着香港與內地和世界各地之間的商旅往來邁向全面開放，貿發局於上周舉辦的多項商貿盛事，合共迎來約100個國家及地區的商界人士於綫上綫下參與。……展望未來，貿發局的工作焦點將繼續積極配合特區政府重振經濟的施政方向及國家『十四五』規劃的發展方針，於今年舉辦連串展覽、會議、海外推廣及營商活動，進一步發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，並鞏固香港作為環球商業樞紐的角色，全方位聯繫本地、內地及國際商界，為他們創新機遇。

2023/24年度貿發局4大工作焦點︰

1.助港招才引資：透過多元化商貿推廣活動創造商機，吸引內地及國際公司利用香港作營商平台。隨着香港與內地恢復通關，貿發局會繼續聚焦「十四五」規劃帶來的機遇，並且推動香港作為國際金融和貿易樞紐的角色，吸引環球企業通過香港的營商平台拓展業務。今年是「一帶一路」倡議推出10周年，今屆「一帶一路高峰論壇」將增設特別內容，分享倡議十年的成果。

此外，粵港澳大灣區繼續是焦點所在，貿發局將透過「GoGBA灣區經貿通」一站式支援平台，以及今年5月舉行、以「創新升級・香港論壇」（Smart Hong Kong）和「港．潮流」（Chic Hong Kong）作為旗艦活動的「粵港合作周」，向內地及國際商界推廣香港在大灣區的角色。

為吸引更多海外公司通過香港開展業務，貿發局會組織商貿訪問團及內地企業投資考察團前往海外探索商機，並會邀請特區政府主要官員率領。同時，貿發局亦會不斷優化「亞洲金融論壇」、「一帶一路高峰論壇」及旗下多個行業會議的投資項目對接服務，全方位推動內地企業、香港專業服務及海外項目擁有者的三方合作。

聚焦東盟RCEP地區推廣

2.說好香港故事：貿發局於全球設有50個辦事處，並與47個位於世界各地的香港商會建立聯繫。貿發局會善用其環球網絡，全天候向海外商界推廣香港最新發展，說好香港故事。貿發局將聚焦東盟、以至更廣泛的RCEP地區進行推廣。

海外大型推廣活動「成就機遇首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）將於今年7月在泰國舉行，屆時貿發局會與其他本港機構聯手推廣香港的城市品牌。貿發局亦會在北京的中國國際服務貿易交易會（服貿會）、上海的中國國際進口博覽會（進博會）、海口的中國國際消費品博覽會，以及美國拉斯維加斯的國際消費電子展、德國紐倫堡國際玩具展、意大利米蘭的國際光學產品展覽會等重要博覽設立香港館，將本港的專業服務和品牌帶到世界各地。

3.助港鞏固支柱行業及發展新興產業：貿發局會透過加強推廣科技創新、醫療保健和可持續發展，將上述產業融入旗下的支柱行業推動活動。貿發局除了通過全新融合展覽模式「EXHIBITION+」和「商對易」（Click2Match）智能配對平台，全年無休推動採購，更會重新配置旗下重點展覽，整合4月份原有的多項科技展覽，推出全新的「國際創科營商周」（Business of Innovation and Technology Week），涵蓋「香港國際創科展」（InnoEX），以取代「國際資訊科技博覽」。貿發局亦會在「亞洲知識產權營商論壇」（BIP Asia）加強推廣知識產權，以推動科技成果商業化、市場化，並進軍環球市場。

今年5月舉行的「國際醫療健康周」內容將會更豐富，當中包括「亞洲醫療健康高峰論壇」及「香港國際醫療及保健展」兩大重點活動，旨在鞏固香港作為醫療保健創新和投資理想平台的地位。貿發局繼續以「國際環保博覽」為推動可持續發展機遇的主要活動，並會於旗下的「T-box升級轉型計劃」，以至其他平台、旗艦活動如「亞洲金融論壇」、「亞洲物流航運及空運會議」等，注入ESG（環境、社會和企業管治）元素。

支援中小企和初創發展

4.支援企業發展，特別是中小企和初創：貿發局的多個企業支援計劃全力推動企業發展，例如「內地發展支援計劃」的服務對象為現正在內地營運的港商，「T-box升級轉型計劃」專為本地中小企而設，「GoGBA灣區經貿通」為有意拓展大灣區市場的港商和海外公司提供一站式支援，還有「創業快綫」（Startup Express）初創培育計劃、推廣香港品牌及設計的「香港．設計廊」等。此外，年輕一代可以參加「商貿大使計劃」（TAP），進一步了解香港各行各業發展，以及大灣區及其他地區的市場機遇。

責任編輯：蕭寶玲