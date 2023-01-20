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滙豐英國旗下虛銀吸客 推7厘息零存整付優惠

環球社會熱點 09:05 2023/01/20

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滙豐（HSBC）英國分支虛擬銀行業務First Direct為吸客，推出零存整付月供儲蓄優惠，以12個月的年利率計可享高達7厘息。該行並推出新客戶優惠，存款1,000英鎊即享175英鎊回贈。

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First Direct的定期儲蓄優惠計劃豐儉由人，每月供款額介乎25至300英鎊（約241至2,897港元），以12個月為期可享7厘年利率。

例如客戶每月存入300英鎊，以12個月計，一年後料可獲136.5英鎊（約1,318港元）利息。

不過僅限於該行現有客戶開設的首個現金賬戶享有7厘息，如果客戶在12個月期限結束前關閉儲蓄賬戶，銀行只會按標準儲蓄賬戶浮動利率支付利息。

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客戶開設零存整付定期儲蓄賬戶後，一年期内也無法提走部分款項。

至於新客戶如在開戶三個月內存入1,000英鎊（約9,653港元），也能獲得175英鎊（約1,690港元）回贈。

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責任編輯：鄭錦玲

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