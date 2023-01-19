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【美股焦點】漫威Marvel 電影近4年首度獲放行內地上映　迪士尼前CEO言論曾惹爭議

Hot Talk 18:25 2023/01/19

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【美股焦點】漫威Marvel 近4年首度獲放行內地上映電影　迪士尼前CEO言論曾惹爭議

中國自2019年後，未再批准華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）旗下漫威（Marvel）的超級電影在內地放映。漫威最新在中文社交平台公布，《黑豹2：瓦干達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》兩套電影將在2月登陸中國影院。迪士尼周四美股盤前股價暫跌0.4%，暫報98.6美元。

《黑豹2：瓦干達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預計分別在2月7日和17日上映，後者更是與美國上映時間看齊。

自從2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》在中國內地上映後，迪士尼旗下Marvel連續7套電影都未能在內地上映，包括《尚氣》、《永恆族》等電影，拖累相關電影的國際票房。

 

內地近年收緊審核荷李活電影上映，但近年已陸續放寬，包括由迪士尼發行的《阿凡達：水之道》（Avatar： The Way of Water）早前也獲放行。另外，中國國家電影局旗下出版物《中國電影報》周三報導，確認引進華納旗下DC Studios出品的超級英雄電影《雷霆沙贊！眾神之怒》在內地上映。

迪士尼前CEO曾稱在中國上映有困難  但不礙成功

對於迪士尼多套電影連續未能在華上映，迪士尼前行政總裁Bob Chapek曾稱：「（電影申請中國上映）從商業和政治角度都非常不穩定和複雜。即使我們爭取電影在中國上映持續遇上困難，但集團從中國票房分成比例向來不及其他市場，沒有中國市場仍不會阻礙我們成功」。

不過，有關言論在被內地傳媒報道時被簡化成「迪士尼CEO稱沒有中國市場也會成功」，被惹起內地網民不滿。

相關文章：

【美股焦點】「迪士尼稱沒有中國市場仍能成功」觸怒中國網民登熱搜　迪士尼CEO到底說甚麼？

編輯：麥德銘

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美股 Disney 復仇者聯盟 Marvel 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）
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