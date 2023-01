【美股焦點】漫威Marvel 電影近4年首度獲放行內地上映　迪士尼前CEO言論曾惹爭議

▲ 【美股焦點】漫威Marvel 近4年首度獲放行內地上映電影 迪士尼前CEO言論曾惹爭議

中國自2019年後,未再批准華特迪士尼(Walt Disney,美:DIS)旗下漫威(Marvel)的超級電影在內地放映。漫威最新在中文社交平台公布,《黑豹2:瓦干達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》兩套電影將在2月登陸中國影院。迪士尼周四美股盤前股價暫跌0.4%,暫報98.6美元。

《黑豹2:瓦干達萬歲》和《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》預計分別在2月7日和17日上映,後者更是與美國上映時間看齊。

自從2019年《復仇者聯盟4:終局之戰》在中國內地上映後,迪士尼旗下Marvel連續7套電影都未能在內地上映,包括《尚氣》、《永恆族》等電影,拖累相關電影的國際票房。

內地近年收緊審核荷李活電影上映,但近年已陸續放寬,包括由迪士尼發行的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)早前也獲放行。另外,中國國家電影局旗下出版物《中國電影報》周三報導,確認引進華納旗下DC Studios出品的超級英雄電影《雷霆沙贊!眾神之怒》在內地上映。

迪士尼前CEO曾稱在中國上映有困難 但不礙成功

對於迪士尼多套電影連續未能在華上映,迪士尼前行政總裁Bob Chapek曾稱:「(電影申請中國上映)從商業和政治角度都非常不穩定和複雜。即使我們爭取電影在中國上映持續遇上困難,但集團從中國票房分成比例向來不及其他市場,沒有中國市場仍不會阻礙我們成功」。

不過,有關言論在被內地傳媒報道時被簡化成「迪士尼CEO稱沒有中國市場也會成功」,被惹起內地網民不滿。

