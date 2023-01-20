【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請

▲ LIQUID區塊鏈項目作為驗證企業數碼資訊的技術，項目早前獲得ICT Awards金融科技（監管科技及風險管理）金獎。

在手機應用年代，個人可透過API（應用程式介面）、生物認證等途徑，向公私營機構證明身份以進行各種手續操作。相比下中小企要進行大部分申請項目，仍需要提交文件進行申請，驗證程序繁複，無論開戶、申請貸款都仍需很長時間。有港初創開發區塊鏈方案，以區塊鏈「存放」企業文件，從而減省審核與申請雙方的溝通成本，並已獲逾2500企業採用。

數碼港培育初創PaySmart Capital（LIQUID）創辦人及營運總監梁展程，以中小企向銀行申請貸款為例解釋，企業為證明公司在正常營運，往往要向銀行遞交生意往來單據、採購訂單以至水電費單等文件，由銀行驗證進行貸款審核。梁指出，銀行審核需時，實質上未必可每張文件都逐一驗證，「最終仍是靠一個信字」。

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不過，用上區塊鏈技術中的不可修改、可追溯的特質，卻可讓驗證文件工序更具效率，企業只需分享必要信息便可在區塊鏈上向第三方共享文件。該企開發的「企業可驗證數碼憑證」，如同一個文件夾萬，企業將已驗證的「正本」文件上傳，並對銀行等機構批出進入這夾萬的權限，讓這些機構能直接索取文件，並查核相關資訊的真偽，可望簡化審核程序。他續指，以銀行為例，採用方案後，銀行用於驗證貸款申請文件的時間大減，往常需時14至30日的程序，可以縮短至1至3日。

他續指：

這項技術只是以新方法做舊事情。

無論銀行開戶、開設電商帳戶等，文件審核對申請與批核雙方都是痛點，因此更方便、可信任的方案正好符合企業需求。

將真的事物證明為真並不容易，但區塊鏈有潛力做得到。

要推廣方案，梁展程的策略是與銀行、支付機構合作，變相借助這些大型機構的力量，逐步累積使用方案的企業數目。曾任職銀行的他表示，他明白銀行業的痛點，在商討時能夠強調方案對雙方的好處，從而獲得這個規模的企業支持。他強調，方案的應用層面很闊，審核貸款僅屬最顯著易明白的用例，進一步包括涉及商業身份認證的場合、甚至個人就職履歷等，都可透過文件夾萬的概念進行驗證。

今後該企續以銀行與及政府機構為發展重心，他相信，銀行業本身已作為監管完善的行業，倘獲得它們對區塊鏈方案的認可，對日後開展業務至其他用途，具有帶頭展示的作用。現時該企團隊聘有12人，梁冀望可以擴充團隊，並瞄準將方案推廣至大灣區企業。長遠而言，更希望LIQUID可成為驗證企業資訊的一個有效方案與品牌。

記者：周俊霖

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