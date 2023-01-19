受惠通關效應　新世界長沙灣甲廈連沽7伙　套現逾億

中港通關，市場憧憬香港經濟復甦，受惠大灣區概念的工商物業速成市場焦點。據悉，新世界（00017）旗下長沙灣全新甲廈南商金融創新中心 (NCB Innovation Centre) 最近連沽7伙，涉及逾1.25億元，其中有用家大手掃入3伙，平均呎價1.5萬元。

上述大手成交單位位處高層，成交價逾6,300萬元，面積介乎約790平方呎至近2,000平方呎，平均呎價達1.5萬元，為近期長沙灣區內高價成交。其餘售出單位則位處低層，成交價介乎約1,453萬至約1,680萬元，平均呎價近1.3萬元。據了解，項目至今累售近八成樓面面積，買家包括金融機構、高等院校、上司公司及其他專業服務機構。

資料顯示，南商金融創新中心位於長沙灣荔枝角道888號，鄰近港鐵荔枝角站，交通配套方便，距離西九龍高鐵站僅8分鐘車程，而前往港珠澳大橋約26分鐘車程，30分鐘車程便可抵達香港國際機場及深圳灣公路大橋。

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