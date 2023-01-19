【盈警】丘鈦科技料按年少賺70%至80%　去年高端手機需求不佳

▲ 【盈警】丘鈦科技料按年少賺70%至80%

丘鈦科技 （01478） 預期，2022年全年溢利按年減少70%至80%，2021年為8.63億元人民幣。丘鈦科技指去年純利大跌主要受累新冠疫情反覆、全球經濟增速放緩等因素影響，全球智能手機尤其高端機型市場需求不佳，應用於手機的攝像頭模組和指紋識別模組的銷量按年下跌，高規格產品佔比亦減少，令集團產能利用率下降從而導致單位產品製造成本上升，對毛利率帶來負面影響。

除智能手機市場不景外，集團去年戰略性佈局物聯網（IoT）和車載攝像頭模組產品收入佔比增加，但仍屬市場開拓階段以致持續虧損，影響綜合毛利率；及3）人民幣匯率貶值約9.2%，令美元計價進口結算材料成本明顯上升，對毛利率帶來負面影響。

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記者：宋佩恩