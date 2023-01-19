▲ 【美股焦點】輝瑞CEO：新冠病毒可能一直存在

輝瑞（美：PFE）行政總裁Albert Bourla在世界經濟論壇表示，新冠病毒可能會一直存在，公司正努力開發效果能夠持續一年的新冠疫苗，同時亦繼續研究長新冠的後遺症及并發症。

公司股價在盤前報45.12美元，微升0.3%。

在應對疫情方面，Bourla在接受訪問時表達對世衛（WTO）及美疾控中心（CDC）的不滿，稱新冠得以控制是基於「一個既有私人推動但亦有學術界支持的生命科學產業」的貢獻。他繼指，疫情已持續三年，但某程度上，各國尚未準備如何應對下次全球健康危機，如某些監管措施可損害未來藥物開發及創新。

樂意收購較小、具「突破性」的公司

Bourla稱，以開放態度迎接能夠助力輝瑞成長的公司，未來將瞄準規模較小、具有「突破性」科學技術及藥物產品公司，惟暫不考慮收購同等規模的製藥公司，「樂意進行收購，希望達成眾多交易。」展望未來，Bourla認爲，生物學將持續進步，隨著技術不斷改善，癌症及其他疾病將迎來突破，料未來十年將看見科學的復興。

另外，輝瑞上調新冠疫苗Comirnaty去年的營收指南，調高20億美元至340億美元，而新冠口服藥Paxlovid則維持220億美元。值得留意的是，近日輝瑞與中國國家藥監局醫保談判失敗，據報失敗的原因是輝瑞報價過高，離當局底價過遠，且在談判過程中基本未降價。Bourla稱，中國當局希望Paxlovid進一步調低價格，形容輝瑞入標價已低於該藥物在其他中等收入國家的定價，他說「中國是全球第二大經濟體，我不認為他們應該可較薩爾瓦多付出更少，薩爾瓦多可是一個較貧困的國家。」當局稱，不會再和輝瑞就Paxlovid舉行專門的談判。

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記者：伍鍵文