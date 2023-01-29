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【中資電訊股】中聯通5G套餐客戶逾2.1億戶　一文看清內地電訊商12月數據

股市 18:44 2023/01/29

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【內地電訊股】一文看清內地電訊商12月數據

中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中國電訊 （00728） 三大內地電訊公司將陸續公布2022年12月上客量。中國聯通 （00762） 12月份「大聯接」用戶累計8.6億戶，按月增802萬戶。5G套餐用戶累計2.1億戶，按月增327.1萬戶；物聯網終端連接累計近3.9億戶，按月增913.2萬戶。5G行業虛擬專網服務客戶數3805個，按月增1020個。12月智慧客服客戶問題解決率98.4%；10月智慧客服智能服務佔比83.2%。

中移動12月移動業務客戶總數逾9.7億戶，該月淨增32.5萬戶，2022全年累計淨增1811.4萬戶，而5G套餐客戶有6.1億戶；有線寬帶業務客戶總數逾2.7億戶，該月淨增222.5萬戶，2022全年累計淨增3206.2萬戶。

中電信公布12月份移動用戶數達3.91億戶，當月淨增客戶數為100萬戶，5G套餐用戶數達2.68億戶，當月淨增用戶數為502萬戶。

此外，中國電信有綫寬帶用戶數達1.81億戶，當月淨增27萬戶，固定電話用戶數逾1.05億戶，當月淨減41萬戶。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

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記者：宋佩恩

港股 5G 電訊商 電訊 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）
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