【中資電訊股】中移動5G套餐客戶逾6.1億戶　一文看清內地電訊商12月數據

▲ 【內地電訊股】一文看清內地電訊商12月數據

中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中國電訊 （00728） 三大內地電訊公司將陸續公布2022年12月上客量。中移動12月移動業務客戶總數逾9.7億戶，該月淨增32.5萬戶，2022全年累計淨增1811.4萬戶，而5G套餐客戶有6.1億戶；有線寬帶業務客戶總數逾2.7億戶，該月淨增222.5萬戶，2022全年累計淨增3206.2萬戶。

中電信公布12月份移動用戶數達3.91億戶，當月淨增客戶數為100萬戶，5G套餐用戶數達2.68億戶，當月淨增用戶數為502萬戶。

此外，中國電信有綫寬帶用戶數達1.81億戶，當月淨增27萬戶，固定電話用戶數逾1.05億戶，當月淨減41萬戶。

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記者：宋佩恩