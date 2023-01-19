【通關復常】傳羅湖及皇崗口岸或下月初重開 莎莎周生生佐丹奴創1年新高

本港及內地較早前實施首階段通關。市場消息指，過往人流量較高的羅湖口岸及皇崗口岸等，有望最快於下月初重開。蓮塘口岸則可同時啟用作客運用途。憧憬自由行旅客回流本港，多隻本地消費股今日續炒通關通常概念，齊創52周新高，包括珠寶股周生生(00116)、化粧品零售商莎莎(00178)、服裝零售商佐丹奴(00709) 及餐飲股敍福樓集團(01978) 等。周生生全日收報11.64元上升2.6%，莎莎全日收報2.04元上升5.1%，佐丹奴全日收報2.11元上升1.9%，敍福樓全日收報1.1元跌0.9%。

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特首李家超早前接受報章專訪時表示，冀盡早展開次階段通關。入境處助理處長蔡志遠近日亦表示，相信第二階段將重開現仍未開放的管制站，包括疫前日均20萬人次使用的羅湖及皇崗，通關事務協調組應會有「好消息」。

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