【兔年運程】兔年4大開工吉時出爐　增強財運有秘訣

▲ 想工作順利，選對吉日吉時開工非常重要！

想工作順利，選對吉日吉時開工非常重要！塔羅師Rainbow就推薦4大開工吉日吉時，以及提供開工小貼士，祈望各位讀者新一年事業運及財運順順利利。

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Rainbow表示，選對不相沖吉日相當重要，每年有幾個新年開工吉日選擇，有首選和次選之分。要留意當日是否與自己的生肖相沖，若相沖就宜另擇吉日。她提到，2023兔年大年初六（1月27日）是開工開市吉日首選，吉時為07:00-09:00及11:00-13:00（辰時及午時），不過生肖屬兔的打工仔，就要考慮另一首選吉日，以及兩個吉日吉時次選。

另一首選吉日為正月十一，即2月1日。吉時為07:00-09:00及09:00-11:00（辰時至巳時），沖生肖：猴。

次選吉日分別為正月初九（1月30日），吉時：07:00-09:00及09:00-11:00（辰時至巳時），沖生肖：馬；以及正月十二（2月2日），吉時為09:00-11:00及11:00-13:00（巳時至午時），沖生肖：雞。

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不過，未必所有公司都選擇在吉時當日，要求員工回到工作崗位。Rainbow就指出，若在吉時當日放假或不在港，可以請老闆或管理階層員工，在當天回公司啟動電腦，或者在家整理一下文件，象徵式地展示當天已開工。

另外，Rainbow也提到，若要增強財運，除了在吉日吉時開工，也可在收到開工利是，或獲得大客戶的酬金後，將部分現金放進利是中，再加少許茶葉及白米，藏於夾萬或家中隱蔽之處。她指，這稱為「聚財百家錢」。透過聚集財氣暢旺之人所給予之金錢，提升自己的財運。

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記者：曾曉汶

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