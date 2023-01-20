【中石油盈喜】中石油高開近2%　料去年多賺最多68%至1550億人幣　受惠嚴控成本、國際油價上漲

▲ 【中石油盈喜】中石油料去年多賺最多68%至1550億人幣 受惠嚴控成本、國際油價上漲

中石油 （00857） （滬：601857）發盈利預告。中石油預計，2022年淨利潤達到1450億至1550億元（人民幣，下同），與2021同期相比，將增加人民幣528億元到628億元，按年增幅介乎57%至68%。

中石油高開1.6%，報3.94元，創7個月高。

中石油表示，主要成本費用指標得到有效控制，同時得益於國際原油價格上漲及提質增效工作深入推進，年度經營效益按年大幅增長。中石油預計，去年扣除非經常性損益的淨利潤為1670億到1770億元，按年增長68%到78%。

天然氣、化工產品銷量增長

業務方面，中石油稱，去年公司繼續高效勘探、效益開發，加大勘探開發力度，積極推動油氣增儲上產，油氣產量保持增長。另外，集資深入推進煉化轉 型升級，持續優化產品結構，大力加強市場營銷，國內柴油、天然氣、化工產品銷量按年增長。

另外，中石油又指，2022年推進油氣和新能源融合發展，建立「油氣熱電氫」綜合能源公司，風光發電、地熱等新能源業務穩定拓展；

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記者：李哲毅